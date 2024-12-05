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100 bin doları geçmişti! Trump'tan Bitcoin mesajı

100 bin doları geçmişti! Trump'tan Bitcoin mesajı

Bugün 100 bin dolar eşiğini aşarak yeni bir rekor kıran bitcoinde yükseliş devam ederken Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yatırımcıları tebrik etti.

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Kripto para birimi bitcoinin fiyatı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoinde yükseliş devam ederken Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yatırımcıları tebrik etti.

Donald Trump, bitcoinin 100 bin dolara ulaşmasında payı olduğunu ima ederek şu paylaşımda bulundu:

"TEBRİKLER Bitcoinciler!!! 100.000 dolar!!! RİCA EDERİM!!! Birlikte Amerika'yı yeniden büyük yapacağız!"

ABD Başkanlık seçimlerinin ardında yükseliş trendine giren bitcoin, bugün 100 bin doları tarihinde ilk kez aşmayı başarmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarının ardından bitcoin yüzde 0,7 değerlendi ve 103 bin dolar seviyesini aştı.

KAYNAK: CNBC-E

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