Günlerce yaşam mücadelesi vermişti! Reha Muhtar son halini paylaştı: Merhaba hayat

Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza nedeniyle yoğun bakımlık olan Reha Muhtar günler süren yaşam mücadelesini kazanmıştı. Ölümden dönen Reha Muhtar, bir kafede otururken çekildiği fotoğrafı 'merhaba hayat' notuyla sosyal medyada paylaştı.

Reha Muhtar 19 Ağustos’ta Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşmüştü. Reha Muhtar'a ilk müdahaleyi oğlu yapmıştı. Oğlunun yaptığı kalp masajıyla hayata tutunan Reha Muhtar, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilmiş, bir süre sonra hayati tehlikeyi atlatarak hastaneden taburcu olmuştu.

'Hiçbir şeyim kalmadı'

Hastaneden çıktıktan sonraki ilk röportajında, yaşadığı zor günleri anlatan Reha Muhtar, "Sağlık her şeyden önemli. Bir an her şeye sahiptim, ama sonra hiçbir şeyim kalmadı. Çocuklarım dahil herkes elimdeki her şeyi aldı" ifadeleriyle dikkat çekti.

Sağlığına kavuşan Reha Muhtar, bir kafede otururken çekildiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı. Muhtar paylaşımına 'merhaba hayat' notunu ekledi.

Reha Muhtar'ın son halini görenler; 'maşallah iyi görünüyorsunuz', 'sizi iyi gördüm', 'çok geçmiş olsun' şeklinde yorumlar yaptı.