Gelecek Partili Şahin: Esad Türkiye ile koşulsuz müzakere etmeli

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana silahlı muhalif gruplar ile rejim arasındaki çatışmalar devam ediyor. Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, konuyla ilgili Türkiye’nin öncelikli hedefinin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı göstermek olduğunu söyledi. Şahin, Esad’ın da ön koşul gözetmeksizin Türkiye ile müzakere masasına oturması gerektiğini ifade etti.

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Suriye'de muhalif silahlı gruplar 27 Kasım'da Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlattı. Hızla ilerleyen muhalifler Halep'i ve İdlib'in tamamını kontrol altına aldı. Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Halep'in Türkiye için önemini anlatırken, “Musul, Kerkük bizim için ne ifade ediyorsa Halep de aynı muhabbeti ifade eder. Halep’te bir kişinin ayağına diken batsa İstanbul’da bizim canımızın acır. dedi.

Suriye’deki iç savaşın başlangıcından bu yana Türkiye’nin insani, güvenlik ve kardeşlik hukuku çerçevesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Şahin, Türkiye’nin bu süreçte üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi.

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak, vatandaşlarını korumak ve bölgenin istikrarına katkı sunmak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, bu kapsamda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkının kullanılmasının önemine dikkat çekti. Şahin, “Terörle mücadele kararlılığımızı sürdürmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Şahin, Türkiye’nin öncelikli hedefinin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı çerçevesinde hareket etmek olduğunu belirtti. Bölgedeki terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve bölgenin güvenli, istikrarlı bir ortama dönüşmesi için çabaların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Suriye halkının barış ve huzur içinde yaşayabileceği bir düzenin tesis edilmesinin ve Türkiye’de bulunan Suriyelilerin onurlu bir şekilde vatanlarına dönüşlerinin sağlanmasının önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Şahin, Suriye’deki krizin çözümü için uluslararası toplumun da sorumluluk alması gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 18 Aralık 2015 tarihli ve 2254 sayılı kararını hatırlattı. Bu kararın, Suriye’de acil bir ateşkesin sağlanması, tüm grupların içinde yer alacağı geçici bir hükümetin kurulması ve siyasi çözüme ulaşılması yönünde bir yol haritası sunduğunu ifade etti.