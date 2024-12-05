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Gaziantep'te taksi şoförü silahlı saldırıda öldürüldü

Gaziantep'te taksi şoförü silahlı saldırıda öldürüldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Merkez Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde oğlunun ikamet ettiği evin önünde silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Salih Yazgan (68) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yazgan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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