DS Automobiles'ten 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı

DS Automobiles, yılın son ayında DS 7 ve DS 4 modellerinde ayrıcalıklı finansman modelleri sunuyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles'in aralık ayı teklifleri kapsamında, DS 7 Opera BlueHDi 130, 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği fırsatlarıyla sunuluyor.

Şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle performans ve verimliliği bir arada sunan DS 7 Opera E-Tense 4X4 360, 350 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla premium SUV sınıfında yüksek performansı arayanları hedefliyor. DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 ise 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

DS 7 Opera E-Tense 225, 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni bir DS Automobiles modeline sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Özgün, zarif ve sportif tasarımıyla öne çıkan DS 4 Performance Line BlueHDi 130 ve DS 4 Performance Line PureTech 130 modelleri, 750 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği avantajıyla sunuluyor.

Donanım listesine dahil olan DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modelleri ise 900 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanaklarıyla müşterileri bekliyor.

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki güçlü ve modern çizgileri ile dikkati çekiyor. DS 7'nin ön tasarımında yer alan DS Pixel Led Vision 3.0 farlar, DS Light Veil gündüz farlarını da kapsayarak lüks moda ruhunu yansıtıyor.

DS 7'de ayrıca tamamı otomatik şanzımanla kombine edilen dört farklı güç seçeneği de sunuluyor. DS 7, 130 BG'ne sahip BlueHDi (Dizel) yanı sıra E-Tense 225, E-Tense 4x4 300 ve E-Tense 4x4 360 şarj edilebilir hibrit güç üniteleriyle öne çıkıyor.

Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor.

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı, DS Aero Sport Lounge konseptinden esinleniyor.