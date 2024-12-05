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Korkmaz Karaca suskunluğunu bozdu! Öyle şeyler anlattı ki...

Uzun zamandır suskunluğa bürünen, sessizliğini koruyan, hakkında birçok iddia atılmasına rağmen susmayı tercih eden Korkmaz Karaca 35 ay üzerine bu hafta İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu oldu.

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 2021 yılının Mayıs ayından başlayarak çok sert rüzgarların estiğini birçok insanın mağdur olduğunu ve en çokta bu sürecin en mağdur olan isminin Süleyman Özışık olduğunu dile getiren Korkmaz Karaca neden Hadi Özışık tercih ettiğini açıkladı.

Çok önemli görevlerde bulunan Deniz Baykal'a yakınlığı ile bilinen zamanla kendisini Ak Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a daha yakın gören Korkmaz Karaca neden istifa etti? Peki Korkmaz Karaca kim? Yaşadıklarını, siyasette gördüklerini, yaşadığı sağlık sorunlarını dile getiren Korkmaz Karaca tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanmış olması nedeniyle siyasette gördüklerini dile getirdi.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da sordu Korkmaz Karaca yanıtladı.

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