En düşük emekli maaşına zam sinyali! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zamlara çevrilmişken en düşük emekli maaşıyla ilgili de bir çalışma yapılması bekleniyor. NTV'nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konudaki en büyük kurallarının 'vatandaşı enflasyona ezdirmeme' olduğunu bir kez daha hatırlatarak mutlaka bir çalışma yapılacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Asgari ücret tespit komisyonu 10 Aralık'ta çalışmalarına başlıyor... Nasıl bir zam politikası izlenecek? Hedef enflasyona göre bir zam yapılsın diyenler var, gerçekleşen ve hedeflenen enflasyonun orta noktasına göre bir zam yapılsın önerileri var... Temel yaklaşım ne olacak asgari ücret zammında? sorusuna Yılmaz şu cevabı verdi:

"Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir.

"Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır"

2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz."

"Mutlaka bir çalışma yapılacak"

"Yılbaşı memur ve emekliler için de zam dönemi. Memur ve memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam uygulaması toplu sözleşme ve yasalarla belli ama özellikle en düşük maaşı alan gruptaki emekliler için ne yapılacak?" sorusuna ise Yılmaz şu cevabı verdi:

"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."