Reuters: Muhalifler Hama'ya girdi

Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi sürüyor. İdlib'in tümünün ve Halep'in ele geçirilmesinin ardından başkent Şam'a bir adım daha yaklaşıldı. HTŞ liderliğindeki muhaliflerin Hama'ya girdiği belirtildi.Abone ol
Suriye'de başını Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) çektiği muhalif silahlı gruplar 27 Kasım'da rejime karşı operasyon başlattı. Hızla ilerleyen muhalifler, stratejik öneme sahip Halep'te ve İdlib'in tamamında hakimiyet sağladı. Reuters haber ajansı, muhaliflerin son olarak Hama kentine girdiğini aktardı.
Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışan muhalif silahlı gruplar, 20 köyde daha kontrolü ele geçirdi.
Reuters, HTŞ liderliğindeki silahlı grupların Hama kentine girdiğini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak önem taşıyor.
Öte yandan Esad rejiminin 25. Tümen Komutanı Tuğgeneral Suheyl Hassan, Hama şehir merkezi yakınlarında, 25. Tümen'in ana karargahı Zırhlı Birlikler Okulu'na yapılan saldırılarda yaralandı.
Hama'nın doğusunda yer alan komuta merkezi çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.