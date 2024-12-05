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Canlı yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında gelişme

Canlı yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında gelişme

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna dair yeni gelişmeler öğrenildi. Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve komplikasyonlara neden olduğu açıklandı.

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tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbet Kralı" programında rahatsızlaşan ve yayından ayrılmak durumunda kalan  Prof Dr. Ortaylı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ortaylı'nın son sağlık durumununa ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, ünlü tarihçinin şeker hastalığından kaynaklanan bazı rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kaptığını ve komplikasyonlara neden olduğunu söyledi.

Altaylı, Ortaylı'nın durumunu şu sözlerle ifade etti:

"Sağlam, sağ, esen ve çok derin bir rahatsızlığı yok. İlber Hoca'nın işte birtakım hem yaşından kaynaklanan hem şekerden, şundan bundan kaynaklanan bazı rahatsızlıkları vardı. Bacağında bir yara vardı, o yara biraz mikrop kapmış ve o, onun mikrop kapması vücutta, zaten zorlanan, vücutta bazı şöyle, komplikasyonlara sebep olmuş.

Çok önemli değil ama önemsiz de, denemez. O yüzden İlber Hoca hastanede. Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun, diye çünkü, kaçıyor hastaneden biliyorsunuz. Daha önce de birkaç kez, yaşadık. O yüzden şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor ama çok şükür sağlığı, gayet iyi."

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