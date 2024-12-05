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ÖTV'siz araçlarda yeni dönem: Üçüncü kişilere yasak geliyor

ÖTV'siz araçlarda yeni dönem: Üçüncü kişilere yasak geliyor

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle temin ettikleri araçların kullanımına yönelik önemli bir değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak bu yeni düzenleme, sadece engelli bireyler ve belirli yakınlarının araçları kullanabilmesine imkan tanırken, üçüncü şahıslara kullanım yasağı getiriyor. Kullanıcıların kimlik bilgileri araç tescil kayıtlarına eklenecek.

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4 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan bir yönetmelik değişikliği, engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımına dair önemli yenilikler getirdi. Bu düzenleme, engelli bireylerin araçlarını kullanacak kişilerle ilgili net kurallar belirliyor ve 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Araçlara denetim geliyor

Yapılan değişiklikle, engelli bireylerin aldığı araçların kullanımına dair yeni bir denetim süreci başlatılacak. Araçların tescil kayıtlarına, yalnızca engelli birey ve belirli yakınlarının kimlik bilgileri eklenecek. Bu kişiler dışında kimse aracı kullanamayacak. Ayrıca, araçların sağlık raporunda belirtilen özel donanımlara sahip olanlar veya otomatik vitesli araçların tescil kayıtlarına, sadece engelli birey veya kayıtlarına eklenen kişilerin kullanımına yönelik bir işaret konacak.

Aracı 3. kişiler kullanamayacak 

Yeni düzenlemeye göre, engelli araç sahibi dışında, yalnızca belirli yakınları, yani eş, aynı ilde ikamet eden birinci derece akrabalar, vasiler veya noter onaylı iş akdiyle sürücü olarak çalışan kişiler aracı kullanabilecek. Bu kişiler de tescil kayıtlarına işlenecek ve şerh süresi boyunca araç kullanma hakkı onlara verilecek. Araç sahibi engelli bireyin aracı, başka kişiler tarafından kullanılamayacak. Ayrıca, engelli olmayan kişilerin araç kullanabilmesi için yetkili kurumlardan alınacak belgeler zorunlu hale gelecek.

Yaptırımlar artıyor

Düzenlemede, kural ihlallerine karşı da ciddi yaptırımlar yer alıyor. Araç sahibi engelli bireyin istisnadan yararlandığı aracın, kayıtlı olmayan kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilirse, durum ilgili vergi dairesine bildirilecek ve gerekli cezai işlemler başlatılacak.

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