Hamamda akılalmaz olay! İkisinin de cesedi bulundu

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir hamamda sobadan sızan gazdan zehirlendikleri öne sürülen 2 kişi öldü.Abone ol
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir hamamın erkekler kısmında 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun gaz kokusu olduğu öğrenilen hamama giren ekipler, hareketsiz yatan müşteri B.N. (55) ve hamam çalışanı Ş.A'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hamamdaki pelet sobasından sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen iki kişinin cenazesi, incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü.