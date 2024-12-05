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KOAH hastası, 62 yaşında akciğer kanserini yendi

KOAH hastası, 62 yaşında akciğer kanserini yendi

KOAH tedavisi görürken dördüncü evre akciğer kanseri hastası olduğu tespit edilen 62 yaşındaki Mustafa Ada, Kayseri Şehir Hastanesindeki tedaviyle hayata tutundu.

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Melikgazi ilçesinde yaşayan KOAH hastası Ada'ya, geçen yıl çeşitli şikayetleri nedeniyle başvurduğu Kayseri Şehir Hastanesinde akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Dördüncü evrede tespit edilen hastalığına rağmen umutsuzluğa kapılmayan Ada, 50 yıldır tiryakisi olduğu ve günde 1 paket içtiği sigarayı da bıraktı.

Ailesinin desteği, kemoterapi ve radyoterapiyle bir yılda kanseri yenen Ada, rutin kontrolleri için aralıklarla hastaneye geliyor.

Mustafa Ada, AA muhabirine, vücudunda bazı rahatsızlıklar hissetmesinin ardından 2022'de başvurduğu hastanede kendisine KOAH teşhisi konulduğunu, tedavi sırasında yapılan testler sonucu akciğer kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi.

Tedavi sürecinde hastane personelinin kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan Ada, "Hastalığımı öğrendikten sonra sigarayı bıraktım. Aşağı yukarı 11 aydır kanser tedavisi görüyorum, çok şükür hastalığı yendim. Süreç çok iyi ilerledi, kafama hiç takmadım. Moralimi bozmadım, ailemin ve hocalarımın desteğiyle hastalığı atlattık." dedi.

Ada, rutin kontrollerinin sürdüğünü, KOAH tedavisi için de hastaneye geldiğini belirtti.

Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Münevver Sertsoylu Aydın da Mustafa Ada'nın KOAH tedavisi devam ederken, testler ve akciğer filmi sonucu ileri evre kanser hastası olduğunu belirlediklerini dile getirdi.

Ada'nın tedavi süreci hakkında bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Sigara içen 40 yaşın üzerindeki 5 kişiden 1'i KOAH olurken, sigara içenlerin büyük bir bölümü de kanser riskine sahiptir. Mustafa Bey'in en büyük şansı, semptomu olduğu anda hemen hastaneye müracaat etmesi, sigarayı erken bırakması ve doktorlarına güvenerek tedaviye başlaması olmuştur. Hastanemizde çok güzel şekilde organize olan göğüs cerrahi ve onkoloji ekibiyle tedavi şeklini belirleyip, Mustafa Bey'in çok hızlı şekilde tedavisine başlandı. Hasta, KOAH tedavisinin yanında kanser ve sigara bırakma tedavisi aldığı için şu an çok şanslı biri olarak yanımızda."

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