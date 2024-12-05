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Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması: uventus için çok önemli bir oyuncu

Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması: uventus için çok önemli bir oyuncu

Juventus Kulübü Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın önemli bir değer olduğunu söyledi.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde AA muhabirine konuşan Mike Armstrong, "Kenan, Juventus için çok önemli bir oyuncu. Kulübümüz onu 10 numaralı formayla onurlandırdı. Bu bizim ona ve potansiyeline verdiğimiz değeri gösteriyor." dedi.

Kenan için uzun vadeli planları olduğunu vurgulayan Armstrong, "Onun gelişimine mümkün olduğunca destek vermeye devam ediyoruz. Çok genç olduğu için üstünde fazla baskı da yaratmak istemiyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Gelecekte kulübe daha da uyum sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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