Acun Ilıcalı canlı yayında Galatasaray yöneticisi Hatipoğlu'nun mesajını ifşa etti

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun bu sezonun tartışmalı pozisyonlarını yabancı hakeme izletme önerisini kabul ettiklerini ancak daha sonra Galatasaray yönetiminin vazgeçtiğini söyledi. Ilıcalı, o dönem Hatipoğlu'nun kendisine "Marcus Merk tamam" diye cep telefonuna attığı mesajı canlı yayında Ender Bilgin'e gösterdi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Aspor canlı yayınına konuk olan Ilıcalı, Hatipoğlu ile ilgili yaşadığı polemiğin perde arkasını anlattı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, tartışmalı pozisyonların yabancı hakemlerce değerlendirilmesi önerisinde bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun teklifini kabul ettiklerini açıklamıştı.

Hatipoğlu ilerleyen günlerde tartışmalı pozisyonların yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığı yönündeki açıklamasını yalanlamıştı.

Olayın perde arkasını anlatan Ilıcalı, Ender Bilgin'i yanına çağırıp Hatipoğlu'nun kendisine attığı mutabakata ilişkin mesajları gösterdi.

"İbrahim Hatipoğlu'nun niye kaçtığını anlamış olduk"

Ilıcalı, daha sonra şunları söyledi:

"Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Galatasaraylılar sizi de kandırmasınlar. Size de söylüyorum. Biz yöneticinizle tarih konusunda anlaştık. Zaman konusunda anlaştık. Hakemin ismine kadar anlaştık. Bizim hakemimizi onlara bildirdik. Onlar kendi hakemlerini bildirdiler. Biz dedik ki milli takım devre arasında bunu yapalım. Dursun Özbek'in duyumları var ya. Duyumlar alıyorum falan diye. Bizim aldığımız duyumlara göre İbrahim bey çok ağır tepkiyle karşılaşıyor. Ve 'ne yap et bu programa katılma' deniyor. Benim aldığım duyum da bu. Sonuç ta bunu gösteriyor.

16 sarı kart ve 3 kırmızı kart verilmemiş

Karşı taraftan ses yok. Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik. Getirdiğimiz hakem Mark Clattenburg şampiyonlar ligi finalini yönetmiş bir isim. Bu sezonu seyrettirdik. Ben bu tabloyu getirince İbrahim Hatipoğlu'nun niye kaçtığını anlamış olduk.

Milli maç arası itibarıyla Galatasaray'a 39 sarı kart yerine 23 kart verilmiş. Tek tek seyrettirdik. Toplamda 16 az sarı kart verilmiş. 3 tane kırmızı kart verilmemiş. Alanyaspor maçını bütün Türkiye kabul etti, 10. dakikada 10 kişi kalmaları lazımdı. Beşiktaş maçını zaten biliyorsunuz. Tartışmaya açık değil. Galatasaray'ın kazandığı 3 golün iptal edilmesi lazım. 6 tane de penaltısı verilmemiş Fenerbahçe'nin. Niye kaçtıklarını anlamak istiyorsanız durum bu."