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MGK toplanıyor: Ana gündem Suriye

MGK toplanıyor: Ana gündem Suriye

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerini Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadele oluşturuyor.

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Yılın son Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor.

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam, kısa adıyla HTŞ ve beraberindeki grupların ilerleyişi ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Olası göç tehdidi de masadaki başlıklar arasında olacak.

MGK'nın bir diğer gündemi Terörle mücadele operasyonları. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

MGK
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