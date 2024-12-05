BIST 9.886
DOLAR 34,76
EURO 36,67
ALTIN 2.962,18
HABER /  SPOR

Liverpool altı gollü maçta son dakikada yıkıldı

Liverpool altı gollü maçta son dakikada yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

Abone ol

St. James' Park'taki karşılaşmada Newcastle United, Alexander Isak'ın 35 ve Anthony Gordon'ın 62. dakikada attığı gollerle iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Curtis Jones'un 50, Muhammed Salah'ın 68 ve 83. dakikalarda attığı gollerle 3-2 üstünlük yakalayan Liverpool, son dakikada yediği gol sonucunda sahadan 1 puanla ayrıldı. Ev sahibi takım adına Fabian Schar'ın 90. dakikada kaydettiği golle mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Performansıyla bu sezon adından söz ettiren Salah, tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Ligde 4 hafta sonra puan kaybeden Liverpool, 35 puana yükseldi. Newcastle United ise 20 puana çıktı.

Manchester City galibiyeti hatırladı

Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip Bernardo Silva'nın 8, Kevin De Bruyne'nin 31 ve Jeremy Doku'nun 57. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmada galip geldi.

Ligde 4 haftadır kaybeden ve son 7 resmi maçını kazanamayan Manchester City, galibiyet özlemine Nottingham Forest karşısında son verdi.

Günün diğer maçlarında Chelsea, Southampton'ı 5-1, Everton ise Wolverhampton'ı 4-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Chelsea, zirvedeki Liverpool ile arasındaki farkı 7'ye düşürdü. Manchester City ise 26 puana yükseldi ve takibini sürdürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Çinli hackerlar, Amerikan telekom firmalarını hedef aldı
Çinli hackerlar, Amerikan telekom firmalarını hedef aldı
Hakan Fidan'dan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Hakan Fidan'dan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu!
Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu!
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Bülent Arınç: 9 kişinin tutuklanması adalete güveni sarsıyor
Bülent Arınç: 9 kişinin tutuklanması adalete güveni sarsıyor
Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nin arsasını kiraladı
Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nin arsasını kiraladı
Yılmaz: Kararlı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz
Yılmaz: Kararlı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi'ni kabul etti
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Fransa'da Barnier hükümeti düştü
Fransa'da Barnier hükümeti düştü
İsrail ordusundan Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına bombalı saldırı
İsrail ordusundan Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına bombalı saldırı
Fenerbahçe’de derbi öncesi sevindiren gelişme
Fenerbahçe’de derbi öncesi sevindiren gelişme