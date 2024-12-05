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Esnaf konum vergisi mi ödeyecek? Bakanlıktan resmi açıklama geldi

Esnaf konum vergisi mi ödeyecek? Bakanlıktan resmi açıklama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Esnafa Konum Vergisi” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un; esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığının altı çizildi.

Esnafı kapsamıyor

Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün bazı medya organlarında “Esnafa Konum Vergisi” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir.

Tamamen temeli olmayan gerçek dışı bir iddia

Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Coğrafi bilgi matrisinden veri alarak bunları ticari amaçlarla kullananlarla ilgili bir düzenleme. Esnaf ve vatandaşla hiçbir bağlantısı olmayan bir düzenleme. Tamamen temeli olmayan gerçek dışı bir iddia" dedi.

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