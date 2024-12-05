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Acun Ilıcalı konuşurken Galatasaray'dan olay gönderme

Acun Ilıcalı konuşurken Galatasaray'dan olay gönderme

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Galatasaray yönetimine sert yanıtlar verdiği canlı yayın sürerken, ezeli rakibinden cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından "Şampiyon Cimbom Yazdıracağız!" ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdiği esnada, Galatasaray sosyal medya hesabı Acun Ilıcalı'ya cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların, "Şampiyon Cimbom Yazdıracağız!" ifadelerine yer verdiği olay gönderme gündem yarattı.

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