Acun Ilıcalı'dan Galatasaray Başkanı Özbek'e bomba soru: Bir kundura fabrikasında gizlice...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e yanıt verdi. "Yapı kimmiş diyor ya Dursun Özbek, bir parçası sizsiniz. Bahsettiğim yapı sizsiniz" ifadelerini kullanan Ilıcalı, "Geçtiğimiz sezon Dursun Özbek ile dönemin TFF başkanı bir kundura fabrikasında basından gizli buluştular mı? Buluşmadılar mı? Çıkıp bunu söylesin." dedi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor’da katıldığı programda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in açıklamalarına cevap verdi.

“NASIL OPERASYONA GİDİYOR?”

Dursun Özbek’in, Eyüpspor maçı hakemi için söylediği sözlere cevap veren Acun Ilıcalı, “Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Sayın Dursun Özbek formatlanıp gönderilen dediği hakem Davinson Sanchez'e kırmızı kartı vermiyor. Penaltıyı vermiyor. Bu hakem Galatasaray'a operasyon için mi gitmiş oluyor?" ifadelerini kullandı.

“ASIL EYÜPSPOR’UN HAKKI YENDİ”

Galatasaray-Eyüpspor maçında Eyüpspor’un hakkının yendiğini belirten Acun Ilıcalı şu sözlerle devam etti:

“Ben bu ligde tiyatro oynanıyor, bunun parçası olmayacağız dedim, birkaç kere ısrarlı söyledim. Bu olay tiyatro! Bildiğiniz bir sistem var ortada. Galatasaray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi. Biz de inanacağız buna! Yenmedi hakkı orada, Eyüpspor'un pozisyonları daha net.”

“ESKİ TFF BAŞKANIYLA GİZLİCE GÖRÜŞMEDİNİZ Mİ?”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in geçtiğimiz sezon eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile gizlice bir buluşma yaptığı iddia eden Acun Ilıcalı, “Benim tepkim Galatasaray kulübüne değil, onu yönetenlere. 'Yalı' lafından kastı, TFF başkanı ile Ali Koç'un yalıda buluşma iddiasıydı. Söylüyorum buluşmadılar. Peki sorum şu; geçtiğimiz sezon Dursun Özbek ile dönemin TFF başkanı bir kundura fabrikasında basından gizli buluştular mı? Buluşmadılar mı? Çıkıp bunu söylesin." diye konuştu.

“BAHİS REKLAMLI MAÇLARI DURUYOR”

Son olarak yasadışı bahis reklamı ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“Dursun Özbek, bana 'RTÜK'ten ceza almış adam' diyor. Ben Milli maç yayınladım. Karadağ Federasyonu'nun sattığı reklamdan bir karar verdiler. Bizim kaldırmış olduğumuz cezalar var. Galatasaray'ın illegal bahis reklamı olan maçlar hala YouTube hesabında duruyor.

Her yol mübah mı! Galatasaraylı oyuncuların normal aldığından daha eksik gösterildiğiyle ilgili bir soru var mı! Bizim karşımızda servetini Fenerbahçe için harcayan, biz de elimizden geldiğince desteklediğimiz bir başkan, karşı tarafta futbolcunun maaşını eksik göster, limitte kendine yer aç öyle, git oradan futbolcu al, vergiden avantaj elde et. İllegal bahis sitesini sırtına yapıştır maça çık."

GALATASARAY YÖNETİCİLERİ İSTEDİĞİ KADAR ÇILDIRABİLİR

Galatasaray'ın TFF'ye yönelit eleştirilerine değinen Ilıcalı, "TFF'ye süre tanıdınız mı, yok rest çektiniz mi! Bunlar bana yanlış geliyor. Adamlar düzelteceğiz diyorlar. MHK'nin kulüplere devri gibi TFF'nin bir söylemi var. Hakemle ilgili problem yaşamak istemiyor başkan, profesyonelleştirmek istiyor orayı. Hep bir şey yapma çabası. Şu an Galatasaray'ı kollamak istemiyorlar, o doğru. Galatasaray yöneticileri istediği kadar çıldırabilir." ifadelerini kullandı.

TALİSCA SÖZLERİ

Devre arası muhtemel transferlere ilişkin Ilıcalı, şunları söyledi: "Benim Amrabat mesaim gece gündüz 2 ay sürdü. Fiorentina ile görüşmeler, Amrabat'ın gelen teklifleri sürekli reddetmesi, Mario Branco, gecesini gündüzüne katıyor. Branco ile 3 saat konuşuyorum, nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada satranç var. Futbol onu aldım olay değil. Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız."

EN NESYRİ SATILACAK MI?

"En-Nesyri için sözlü görüşmeler oldu. Sözlü görüşmelerin sonunda da açıkçası şu an kadromuzda öyle bir değişiklik istemiyoruz. Kadromuzdan hocamız çok mutlu. Kendisi de üzerine koya koya gidiyor En-Nesyri. Dzekomuz Cenkimiz var. Oğuz Aydın nasıl sahneye çıktıysa Cenk de sahneye çıkacak.

Cengimiz var, daha Bartuğ'u görmedik. Çok iyi, çok derin kadro kurduk. Bunun değerini sakatlıklarda, gördüğümüz için sarı kartlarda kırmızı kartlarda anlıyoruz. Bizim için iyi bir sezon. Taraftarımızdan tek ricamız, konsantrasyonu bozmadan bu sezonun o sezon olduğunu göstermek."

MARK CLATTENBURG'A BU SEZONUN İTİRAZ ETTİĞİMİZ POZİSYONLARINI SEYRETTİRDİK



"Yapı Ahmet değil Mehmet değil. Sistem şöyle işliyor. 'Her resti çekelim karşı taraf kabul ederse kaçalım'. Mükemmel sistem delikanlı gibi çıksanıza. Siz teklif ettiniz er meydanına çıksanıza. Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik. Kendi itiraz ettiğimiz pozisyonları hakeme veriyoruz. Getirdiğimiz hakem Mark Clattenburg şampiyonlar ligi finalini yönetmiş bir isim. Bu sezonu seyrettirdik. bu tabloyu getirince İbrahim Hatipoğlu'nun niye kaçtığını anlamış olduk.

Milli maç arası itibarıyla Galatasaray'a 39 sarı kart yerine 23 kart verilmiş. Tek tek seyrettirdik. Toplamda 16 az sarı kart verilmiş. 3 tane kırmızı kart verilmemiş. Alanyaspor maçını bütün Türkiye kabul etti, 10. dakikada 10 kişi kalmaları lazımdı. Beşiktaş maçını zaten biliyorsunuz. Galatasaray'ın kazandığı 3 golün iptal edilmesi lazım. 6 tane de penaltısı verilmemiş Fenerbahçe'nin. Niye kaçtıklarını anlamak istiyorsanız durum bu.

LİG VE AVRUPA'DA KIRMIZI KART İSTATİSTİKLERİ

Bir de diyorlar ki, Galatasaray Avrupa'da daha az kart görmüş, biz daha çok. Bir bizim oynadıklarımıza bakın, bir de onların oynadıklarına. Galatasaray, Türkiye'de oynadığı 87 maçta 5 kırmızı kart görmüş. Bu bir istatistik. Bu süreçte Avrupa'da 21 maça çıkmış Galatasaray. Gördüğü kırmızı kart sayısı 4, Avrupa'da. Fenerbahçe 87 maçta Türkiye'de 12 kırmızı kart görmüş, Galatasaray 5 görmüş, Fenerbahçe 12 görmüş. Kırmızı kartları şöyle düşünün, normalde Sivas'ta olmayacaktı Davinson, Fred ise Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin Avrupa'da 39 maçta gördüğü kırmızı kart sayısı 1, Galatasaray ise 21 maç 4 kırmızı kart. Yahu sen, geçmiş dönemde Galatasaray aleyhine hata yapınca 3 ay maça çıkamıyorsa, psikolojik olarak o maça nasıl çıkar!"

BİZDE O YÜREK HEP VAR

"Geçen sene Galatasaray - Fenerbahçe maçına başkanımız, kutlama için gitti. Dursun Özbek'in gerçeklikten ne kadar uzaklaştığını görmek istiyorsak o açıklamalara bakın. Yüreğin varsa gel dedi, meğer oradaymış. Bizim başkanımızın yüreği var. Bizim başkanımız 1 yıldır çağırıyor konuşmak için medeni şekilde. Bizde o yürek hep var. Başkanımız, Dursun Özbek'i defalarca çağırdı, geldi mi konuşmaya, gelmedi."

YABANCI HAKEM İSTEĞİ!

"Yabancı hakem dedim, evet. TFF Başkanı ile bu konuda ayrı görüşteyiz, ben böyle bir karar verdim diyor. Bir şeyin başkanı ya sonuçta, saygı duyuyoruz. Bizim için mühim olan niyet, niyetinde kötülük yok. Ben saçma hataları bitireceğim diyor, bu konuya baş koydum diyor, saygı duyuyoruz.

Benim fikrim yabancı VAR gelsin. Benim ki bir fikir. Çözeceğim diyorsa saygı duyuyorum. TFF'ye saygım şundan dolayı, adalet gelsin diye çırpınıyorlar, uğraşıyorlar. Niyetinden şüphemiz yok. Karşı taraf adalet istemediği için ayrıcalık bitti, panik zamanı başladı."

BAHSETTİĞİM YAPI SİZSİNİZ



"Erden Timur'un meşhur açıklama yaptığı gün (Ligi bitirtmeyiz) Fenerbahçe 5 puan önde. Alanyaspor maçı işte. Tiyatroyu iyi anlayın, hata kabulü yok, TFF'ye şu anda baskı yapılıyor. TFF'ye tehdit var! Dünkü konuşma yine yapının konuşması. Yapı kimmiş diyor ya Dursun Özbek, bir parçası sizsiniz. Bahsettiğim yapı sizsiniz. Tehdit ediyorsunuz, indiririm diyorsunuz, defalarca böyle korku saldınız. Hakem Galatasaray lehine penaltı verip 'ben ne ruh halindeyim' bilmiyorum diyor. Adam ne yaşıyorsa orada, bunu yaşıyor. Kasımpaşa maçında hakem hissettim demişti. Hislerine göre verdi diye o hakem büyük problemler çıktı. Çizginin içinde dışında olayını hatırlıyor musun?

Ceza sahası içinde Fenerbahçeli futbolcu düşüyor, Oosterwolde, maçtan sonra bakılan kayıtlarda onun tam çizgi olduğunu, VAR'ın müdahale etmediğini 10 hakemin 10'u söylüyor, penaltı diyor. Başka bir Kasımpaşalı futbolcunun koluna geliyor top, resmi hesaplarından 'Orada sizin kirli elleriniz var' deniyor. Fenerbahçe kollandı dedikleri maçta Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı var. Buna bir yıldır Galatasaray cephesinden, hissettim falan yorumlar geliyor. Hepsi algı operasyonu."

TİYATRO BİTTİ

"VAR kayıtları var dediler, sonra kayıt mayıt açıklamadılar. Erden Timur, lig bitince her şeyi açıklayacağız dedi mi, sonra açıklama var mı, yok. Sistem hep bu. Bunu yapacağız hop yoksun, hop yoksun, hop hop hop, hep oynayacaksın. Mükemmel. İyi çalışılmış. Tiyatronun parçası olmayacağız. Tiyatro bitti. Kendinizin yazıp oynadığı film bitti!"

'AYRICALIK ARAMIYORUZ'

"Yapı ne biliyor musunuz? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında fahiş hatalar olduğuna hemfikir miyiz? Yapı ne biliyor musunuz, dünkü konuğunuz (Dursun Özbek) Trabzonspor'un hakkı yendi, katledildi dedi mi? Dedi. İşte yapı bu. Yapı, Fenerbahçe'nin aleyhine verilen uydurma penaltıyı hiç saymıyor, o yok. El var, penaltı var, onu görmüyor. Trabzonspor katledildi diyor, aklı şu Trabzonspor'u yanına çekecek. Ben delikanlı gibi söyledim zaten o maçtan sonra. Ben söyleyeyim dünkü maçta bizim lehimize hata yapıldı. Söylüyorum her zaman da söyleyeceğim. Becao'nun pozisyonu penaltı. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü biz adalet istiyoruz. Galatasaray yöneticileri ayrıcalık istiyor. Onlar adalet istemiyor. Bir cümle söylemez misin Eyüpspor maçından sonra. 'bizim de oyuncumuz atılmalıydı ama deyipte devam etmez misin. Kelimesini etti mi. 1 gün geçti iki gün geçti. 'Eyüpspor'un hakkı yendi' dedi mi? Yapı bu yapı şu. Sadece kendisinin çıkarları üzerine konuşmalar başka takımları yok sayma. Bundan daha büyük saygısızlık olabilir mi?

Eyüpspor'un penaltısı verilmemiş, kırmızı kart çıkmamış bahseden yok. Ben Trabzonspor'un golü verilmedi diyorum, o Trabzonspor katledildi diyor. Gaziantep'in penaltısı verilmemiş diyorum. Biz Fenerbahçe'yiz, hakkaniyeti arıyoruz, ayrıcalık aramıyoruz. Çok gururluyum, mutluyum Fenerbahçeli olduğum için. Karşıda bir yönetici grubu, TFF'yi tehdit ederek hedef peşinde."

GÖZDAĞI SONRASI PUAN TABLOSU DEĞİŞTİ TFF'YE TEKRAR DESTEK ÇIKTI



"Geçen sene Galatasaray yönetimi, TFF'ye destek veriyor. Sonra bir gün puan farkı bir anda iniyor, Fenerbahçe 70 puanda, Galatasaray da 69 puanda. Destek verdikleri TFF için yaptıkları açıklama, "Tarihin en kötü TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmelerini bekliyoruz." diyorlar. Size bir şey hatırlattı mı? Hop, puan durumu şu.

Bir anda destekledikleri TFF'ye gözdağı, bana bak seni indiririm, öyle eşit hatalar yapma seni indiririm demek. Geçen sene kulüpler, TFF seçimi için imza topladı, vermeyen takım kim, Galatasaray. Hoppa, çok güzel. Tarih ne, puan nasıl? Galatasaray 90, Fenerbahçe 86. Puan puanayken tarihin en kötü TFF başkanı, ne zaman 90-86'ya gelmiş puanlar TFF'ye tekrar destek."