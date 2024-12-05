BIST 9.886
DOLAR 34,76
EURO 36,70
ALTIN 2.961,29
HABER /  GÜNCEL

Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten düşmüştü! o anları anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan inşaat işçisi Emrah Aytiş, kaza dolayısıyla yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.

Abone ol

Geçirdiği kaza sonrası Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 34 yaşındaki Aytiş, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kolu ve ayağı alçıya alınan Aytiş'in, polis merkezinde kazayla ilgili bilgisine başvuruldu.

"5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu"

AA muhabirine kaza anını anlatan Aytiş, Bakırköy'deki işinden Beylikdüzü'ndeki evine dönmek için metrobüse bindiğini belirterek, "Saadetdere durağında tam inecektim, kapıya doğru yöneldim, telefonla uğraşıyordum, patlama sesi geldi. O an düştüm, 5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu. Daha sonra kendime geldim. Bir yarım saat ambulans bekledim. Ambulans geldi, beni hastaneye götürdü." diye konuştu.

Aytiş, ayağında çatlak, kolunda et ezilmesi, belinde ise kırık şüphesi olduğunu anlatarak, hastaneden taburcu edildiğini fakat iki gün sonra MR için tekrar gideceğini söyledi.

İnşaatlarda günlük çalıştığını dile getiren Aytiş, hastaneden taburcu edildikten sonra ifade vermek üzere polis merkezinden çağırıldığını kaydetti.

"İBB'den şikayetçi oldum"

Biri öğrenci, diğeri 4 yaşında iki çocuğu bulunduğunu söyleyen Aytiş, evde tek çalışanın kendisi olduğunu dile getirdi.

Aytiş, "Karakolda ifade verdim, İBB'den şikayetçi oldum. Günlük çalışıyorum. Tedavi sürecim devam ediyor. İki çocuğum var, çalışamayacağım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor
Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor
MGK toplanıyor: Ana gündem Suriye
MGK toplanıyor: Ana gündem Suriye
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza ulaşımı aksattı
Konum paylaşımında olay olacak düzenleme! Para cezası ödeyebilirsiniz
Konum paylaşımında olay olacak düzenleme! Para cezası ödeyebilirsiniz
Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Depoları doldurmak için bekleyin fiyat değişiyor
Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Depoları doldurmak için bekleyin fiyat değişiyor
Bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltabileceği bildirildi
Bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltabileceği bildirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! "Gürz-28" operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! "Gürz-28" operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı
Acun Ilıcalı konuşurken Galatasaray'dan olay gönderme
Acun Ilıcalı konuşurken Galatasaray'dan olay gönderme
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray Başkanı Özbek'e bomba soru: Bir kundura fabrikasında gizlice...
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray Başkanı Özbek'e bomba soru: Bir kundura fabrikasında gizlice...
Trump'ın kripto para planı Bitcoin'i coşturdu ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı
Trump'ın kripto para planı Bitcoin'i coşturdu ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 maç oynandı
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 maç oynandı
Liverpool altı gollü maçta son dakikada yıkıldı
Liverpool altı gollü maçta son dakikada yıkıldı