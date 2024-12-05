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Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

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Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

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