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Garanti BBVA ve iştiraklerinde üst düzey atamalar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Garanti BBVA ve iştiraklerinde üst düzey atamalar

Garanti BBVA ve iştiraklerinin üst yönetiminde yeni atamalar gerçekleştirildi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın Yetenek ve Kültür'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu görevinden ayrılırken, bu göreve Ebru Taşcı Firuzbay getirildi.

Kariyerine Garanti BBVA'da başlayan Firuzbay, bankada çeşitli şube, bölge ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Firuzbay, başta finans olmak üzere, farklı sektörlerde İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenirken, insan kaynakları sistemlerinin kurulması ve transformasyon süreçlerinin yönetimi, kurum kültürü ve dijitalleşme projelerine liderlik etti.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürlüğü görevini Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Hülya Türkmen devralacak. Garanti BBVA Portföy Genel Müdürlüğüne Garanti BBVA Portföy'de Yatırım Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Gülsün atandı.

Garanti BBVA Faktoring Genel Müdürlüğünü Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü üstlenecek. Garanti BBVA Leasing Genel Müdürlüğü görevini, daha önce bankada farklı alanlarda yöneticilik ve çeşitli kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yapan Orhan Veli Çaycı devralacak.

Garanti BBVA Filo Genel Müdürlüğünü Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapan Burak Ali Göçer, Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini BBVA Holding'te KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu olan Gökhan Koca üstlenecek.

Tüm atamalar, iç süreçlerin ve yasal izinlerin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilecek.

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