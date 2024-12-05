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Fenerbahçe'nin rakipi Athletic Bilbao Real Madrid'i yendi Arda Güler

Fenerbahçe'nin rakipi Athletic Bilbao Real Madrid'i yendi Arda Güler

İspanya La Liga 19. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı. San Mames Barria'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Arda Güler, 88. dakikada oyuna alındı. (Görüntü: S Sport)

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Bilba'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Berenguer, 80. dakikada ise Guruzeta kaydetti. Real Madrid'in tek golü 78. dakikada Bellingham'dan geldi.

Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 88. dakikada Lucas Vazquez'in yerine oyuna dahil oldu.

Real Madrid, ligde 3 maç sonra mağlup oldu. Bilbao ise galibiyet serisi 3 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından 33 puanda kalan Real Madrid, haftayı Barcelona'nın 4 puan gerisinde kapattı. Bilbao ise 29 puana yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN KONUĞU OLACAK
Athletic Bilbao, 11 Aralık Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

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