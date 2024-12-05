İstanbul ve birçok kente bahar geri geliyor! Sıcaklık 20 dereceyi bulacak!

Dondurucu soğuklar yurdu esir alırken güzel haber Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den geldi. Hava sıcaklıklarının artacağını söyleyen Şen, hafta sonuna dikkat çekti. Şen ayrıca hava kirliliği ve zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.

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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası​ tüm Türkiye​'yi esir aldı. Yurdun doğusu ve batısı kar yağışına teslim oldu. Birçok ilde köy yolları kapandı, okullar tatil edildi. Vatandaşlara güzel haber ise Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den geldi. Havaların ısınacağını söyleyen Şen, "Havalar Doğu Anadolu hariç ısınıyor." dedi, lodos uyarısında bulundu.

Yağışların Marmara'yı terk edeceğini bildiren Şen, "Bugün yağış Marmara ve İstanbul'dan ayrıldı. Batı Karadeniz ve Muğla kıyıları, Yozgat, Samsun, Tokat, Trabzon, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Ağrı çevreleri yağmur var. Yarın Lodos un başlamasıyla sıcaklıklar Doğu Anadolu hariç tüm yurtta 4-5 derece artacak." dedi.

Hava sıcaklıkları artıyor

Şen, "Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece üzerinde olacak. İç kesimlerde sis ve hava kirliliği. Soba dan karbon monoksit zehirlenmelerine dikkat edelim İstanbul bugün 12 hafta sonu 17 dereceye kadar çıkacak. İzmir -Antalya yağmurlu 20 C, Ankara bugün 7 hafta sonu 13C. Havalar Doğu Anadolu hariç ısınıyor. Yarın lodos başlıyor." ifadelerini kullandı.