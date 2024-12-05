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DMM, "Esnafa konum vergisi geliyor" iddiasını yalanladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DMM, "Esnafa konum vergisi geliyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), esnafa konum vergisi getirileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşan esnafa herhangi bir vergi getirilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

"'7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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