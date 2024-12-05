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Mahkeme kararını verdi! Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu'na tazminat ödeyecek

Mahkeme kararını verdi! Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu'na tazminat ödeyecek

31 Mart yerel seçimlerinden önce katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret dolu sözler sarf eden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi.

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Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı canlı yayında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret dolu sözler sarf etmişti.

OdaTV'de yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu bu konuşmayla ilgili yargı yoluna gitmişti. Bugün mahkemeden karar çıktı.

 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Rasim Ozan Kütahyalı'ya Ekrem İmamoğlu'na 60 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

'Mesleğin gereği' dedi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı müvekkilinin yaptığı yorumun mesleğinin gereği olarak kabul edilmesi gerektiğini ve davacının kişilik haklarına yönelik herhangi bir saldırı bulunmadığını öne sürdü.

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