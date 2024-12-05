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Anneannesini öldürmüştü! Eski bakanın oğlu hakim karşısına çıktı

Anneannesini öldürmüştü! Eski bakanın oğlu hakim karşısına çıktı

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, anneannesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı.

Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunun dosyaya ulaşmadığı bildirilen duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı davaya katılma talebinde bulundu.

Sanık Şener, beyanının olmadığını ifade ederken, cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Bedirhan Şener'in tutukluluğu devam edecek, dava ertelendi

Mahkeme, bakanlığın davaya katılma talebini kabul etti, Şener'in tutukluluğunun devamına hükmetti. Dava 29 Ocak 2025'e ertelendi.

İddianamede, Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren Bedirhan Şener'in "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra 14 yıldan 23 yıla kadar hapis isteniyor.

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