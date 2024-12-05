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Kılıçdaroğlu hakkında bir dava daha: Toplamda 65 yıl hapis

Kılıçdaroğlu hakkında bir dava daha: Toplamda 65 yıl hapis

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yeni bir dava daha açıldı. Avukatı Celal Çelik, "Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava sayısı 18'e ulaştı. Bu davalarda toplam 65 yıl hapis ve aynı süre siyasi yasak isteniyor" dedi.

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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yeni bir ceza davası daha açıldı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, açılan davaların detayları ve kapsamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Celal Çelik, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldığını öğrendik. Bugün itibarıyla kendisi hakkında açılan toplam ceza dava sayısı 18’e yükseldi. Bu davalarda istenen toplam ceza miktarı ise 65 yıl hapis ve aynı süre boyunca siyasi yasak” ifadelerini kullandı.

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