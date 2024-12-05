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Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

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Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de bulunan çiftin ziyareti geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.

Ziyarete ilişkin görüntüler şöyle:

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