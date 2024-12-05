Nasuh Mahruki için tahliye kararı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu'na ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 20 Kasım’da tutuklanmıştı. Ancak, yapılan itiraz sonrası üst mahkeme, Mahruki'nin tahliyesine karar verdi.Abone ol
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açılmıştı.
Mahruki, 20 Kasım'da 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.
Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilerek tahliyesine karar verildi.