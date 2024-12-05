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Serdar Topraktepe derbi için 11'ini belirledi!

Serdar Topraktepe derbi için 11'ini belirledi!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe'nin derbi 11'ini kafasında belirledi.

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Süper Lig'de son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlar ile zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile derbi karşılaşmasına kozlarını paylaşacak. 

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe maçı için kafasındaki ilk 11'i kararlaştırdığı iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Serdar Topraktepe, Hatayspor maçına yedek kulübesinde başlayan Al-Musrati'ye Fenerbahçe karşılaşmasında görev verecek.

Öte yandan haberde siyah-beyazlı ekibin derbiye Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile 11'i ile çıkacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak.

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