BIST 9.925
DOLAR 34,70
EURO 36,78
ALTIN 2.944,72
HABER /  DÜNYA

Fransa Başbakanı Barnier'ın tarihe geçen istifası!

Fransa Başbakanı Barnier'ın tarihe geçen istifası!

Fransa Başbakanı Barnier, hafta başındaki gensoru önergesinin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sundu. Temmuz seçimlerinde sol ittifakın galip gelmesine rağmen, Macron’un atadığı Barnier, üç ay süren görev süresiyle Fransa'nın modern tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.

Abone ol

Hafta başında Fransız parlamentosunda yapılan gensoru önergesinden başarısızlıkla çıkan Fransa Başbakanı Barnier, bugün Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

En kisa süre rekoru!

Temmuz ayındaki seçimlerde sol ittifak zirvede çıkmasına rağmen teamüllere uymayarak seçimin galibi olan ittifakın başbakan adayını atamayarak merkez sağ politikacı Barnier'i atayan Macron, devrik başbakandan onun yerine yeni bir ismi atayana kadar görevine devam etmesini istedi.

Barnier, bu istifa ile 3 ay görevde kalarak Fransa modern tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Eski eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Serdar Topraktepe derbi için 11'ini belirledi!
Serdar Topraktepe derbi için 11'ini belirledi!
İngiltere ve Galler'de 2023'ün en popüler çocuk ismi Muhammed oldu
İngiltere ve Galler'de 2023'ün en popüler çocuk ismi Muhammed oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti
Günlerce yaşam mücadelesi vermişti! Reha Muhtar son halini paylaştı: Merhaba hayat
Günlerce yaşam mücadelesi vermişti! Reha Muhtar son halini paylaştı: Merhaba hayat
CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçti
CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçti
Müsavat Dervişoğlu, TİSK ve TÜRK-İŞ'i ziyaret etti! Flaş asgari ücret açıklaması
Müsavat Dervişoğlu, TİSK ve TÜRK-İŞ'i ziyaret etti! Flaş asgari ücret açıklaması
Diş hekimi Yasemin katledilmişti! Cani koca için istenen ceza belli oldu
Diş hekimi Yasemin katledilmişti! Cani koca için istenen ceza belli oldu
Hyundai Staria'nın hibrit modeli Türkiye'de satışa sunuldu
Hyundai Staria'nın hibrit modeli Türkiye'de satışa sunuldu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD pasifikte gerilimi tırmandırıyor tepkisi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD pasifikte gerilimi tırmandırıyor tepkisi
Anneannesini öldürmüştü! Eski bakanın oğlu hakim karşısına çıktı
Anneannesini öldürmüştü! Eski bakanın oğlu hakim karşısına çıktı