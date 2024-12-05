Suriye'de rejim reşit olmayanları bile zorla silah altına alıyor

Humus üzerinden Lazkiye ve Şam'ı etkileme potansiyeli nedeniyle stratejik öneme sahip olan Hama'nın da muhalif güçlere geçmesiyle köşeye sıkışan rejim unsurları, Şam'ın birçok bölgesinde, erkekleri zorla silah altına almaya başladı.

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Suriye'de iç savaşın başından bu yana kent merkezi ilk tümüyle Suriye rejiminin kontrolünden çıkan Hama, rejim unsurlarını köşeye sıkıştırdı. Rejim güçleri, reşit olmayan gençler de dahil, erkekleri alıkoyarak askerliğe zorluyor.

YÜZLERCE ERKEK TOPLANMA NOKTALARINA GÖTÜRÜLDÜ

Rejime bağlı askeri polis, Baas taburları ve istihbarat güçleri tarafından yapılan baskınlarda, henüz reşit olmayanların yanı sıra askerlik çağına gelmiş ya da yedek asker olan erkeklerin, evlerinden alınarak askeri tesislere ve toplanma noktalarına götürüldüğü öğrenildi. Alıkoymalar bu bölgelerde kurulan kontrol noktalarında da yapılırken, Doğu Guta'da bu yolla alıkonulan yaklaşık 1700 erkek olduğu belirtiliyor.

ÇOK SAYIDA ERKEK ZORLA SİLAH ALTINA ALINDI

Halep'in rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçmesinin ardından Halep'in köylerinden kaçarak Şam'a gidenler de rejim güçleri tarafından alıkoyuluyor. Şam şehir merkezinde çok sayıda erkeğin zorla silah altına alındığı ifade edilirken merkezde alıkonulanların sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmuyor. Şam'ın batı ve doğu kırsalı ile güney bölgesinde 400'den fazla köy bulunuyor ve zorla silah altına alınan erkeklerin sayısının artması bekleniyor. Kaynaklar, mağdurların yaşananlara korkudan ses çıkaramadığını ve tepki gösteremediğini aktararak çocukları zorla askere alınan ebeveynlerin de rejim güçlerine karşı çıkamadığı bilgisini paylaştı.

İNSANLAR DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYOR

Baskınların halk üzerinde büyük korku ve endişeye neden olduğunu belirten kaynaklar, 'İnsanlar konuşmaya ya da bir şey yapmaya cesaret edemiyor. Alıkoyulanlar doğrudan askeri tesislere ya da Dıreyc gibi toplama noktalarına gönderiliyor, hepsi zorunlu askerlik için alınıyor' dedi. Kaynaklar, Şam sakinlerinin de yaşananlar nedeniyle evlerinden çıkmaya çekindiğini, sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını belirtti. Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin, bölgede ekonomik koşulların daha da kötüleşmesine neden olduğu da ifade ediliyor.