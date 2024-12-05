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Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim

Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası teminat iskonto oranlarını yeniden düzenledi. Enflasyona endeksli tahvil ve kira sertifikalarında iskonto oranı yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) son dakika kararı. TCMB, Açık Piyasa İşlemleri, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarını yeniden düzenledi.

YÜZDE 80'DEN YÜZDE 30'A İNDİRİLDİ

Yapılan değişiklikle, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) endeksli devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve kira sertifikalarının teminat olarak alınmasında uygulanan iskonto oranı yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi.

MERKEZ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir.

Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir."

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