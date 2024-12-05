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AFAD şiddetini duyurdu: Diyarbakır'da deprem

AFAD şiddetini duyurdu: Diyarbakır'da deprem

AFAD, Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 10.61 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Açıklamaya göre Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gerçekleşen deprem yerin 10.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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