AFAD şiddetini duyurdu: Diyarbakır'da deprem

AFAD, Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 10.61 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Açıklamaya göre Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gerçekleşen deprem yerin 10.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 5, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2024-12-05
Saat:23:17:54 TSİ
Enlem:38.54278 N
Boylam:40.39861 E
Derinlik:10.61 km
Detay:https://t.co/YdcgiGBkFB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi