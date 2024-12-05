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Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu canlı yayındayken istifaya davet etti

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu canlı yayındayken istifaya davet etti

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

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Galatasaray Spor Kulübü, resmi X hesabından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

Sarı kırmızılıların açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İBrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN CANLI YAYINDA YANIT

İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında Galatasaray'ın çağrısına yanıt verdi.

"Benim Galatasaray'a saygım var. Ama bana iftiralar atan Dursun Özbek'e saygım yok. Saygısını yitirmiştir bundan sonra.''

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