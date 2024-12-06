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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Mesai saatleri dışında da çalışma yolu...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Mesai saatleri dışında da çalışma yolu...

Memura mesai saatleri dışında da çalışma yolu açılıyor. AK Parti istişare toplantısında milletvekilleri, mesai saatleri dışında özel işletmelerde kaçak ve kayıt dışı çalışan memurlara bir düzenleme yapılması gerektiğini masaya yatırdı.

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 Mevcut uygulamada kamu personelinin özel sektörde başka bir işte çalışması kanunen yasak. Ek iş yapan bir devlet memuru, kurallara aykırı davrandığı için disiplin cezası alıyor.

Doktor, avukat, öğretmen...

Ceza, genellikle uyarı, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi hafif cezalardan, ağır disiplin cezalarına kadar değişebiliyor. Ağır disiplin cezaları arasında ise görevden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin geri alınması ve hatta görevden çıkarılma gibi cezalar yer alıyor. Buna rağmen öğretmen, avukat, doktor, hemşire vb. meslek sahipleri hafta sonu ya da mesai saati dışı başka işlerde çalışıyor.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre mesela, öğretmenler özel ders verirken, dershanelerde kayıt dışı istihdam ediliyor. Avukatlar hukuki danışmanlık yaparken, sağlık personeli de özel kliniklerde belirli bir komisyon karşılığı hizmet verebiliyor.

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