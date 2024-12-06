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"Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

"Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiğini, 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yaklaşık 15 milyon lira piyasa değerinde 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 sahte bandrol ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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