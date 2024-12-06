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Otomobil devrildi! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobil devrildi! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, H.T. (23) idaresindeki 41 TY 602 plakalı otomobil, Alaçalı Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinde araçtaki 5 kişiden A.Ö. (32), T.B.T. (29) ve İ.G'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücü ile Y.A. (30) ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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