KAAN'dan Tarihi Afterburner testi! Disiplin ve takım ruhu zaferi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN'ın Afterburner çalıştırdığı anları 'Havacılık tarihimize imza bırakmaya devam ediyoruz' cümleleriyle paylaştı.

Abone ol

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN'ın uçuş hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

KAAN'ın 2028'de teslimatı için testlere başlayacakları prototipler P1 ve P2'nin, 2025'in sonlarına doğru sahne alması ve çok yoğun teste başlaması bekleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN ile ilgili son önemli gelişmeyi aktardı. Demiroğlu yaptığı paylaşımda;

'Havacılık tarihimize imza bırakmaya devam ediyoruz!

Bir jet motorunun Afterburner’ını çalıştırmak sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda disiplin ve takım ruhunun zaferidir.

Geldiğimiz bu nokta sadece bugünü değil, yarının daha büyük hedeflerini de inşa etmemiz için bize ilham veriyor.

Başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.' cümlelerine yer verdi.