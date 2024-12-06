BIST 10.030
DOLAR 34,80
EURO 36,81
ALTIN 2.951,43
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

KAAN'dan Tarihi Afterburner testi! Disiplin ve takım ruhu zaferi

KAAN'dan Tarihi Afterburner testi! Disiplin ve takım ruhu zaferi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN'ın Afterburner çalıştırdığı anları 'Havacılık tarihimize imza bırakmaya devam ediyoruz' cümleleriyle paylaştı.

Abone ol

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN'ın uçuş hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

KAAN'ın 2028'de teslimatı için testlere başlayacakları prototipler P1 ve P2'nin, 2025'in sonlarına doğru sahne alması ve çok yoğun teste başlaması bekleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN ile ilgili son önemli gelişmeyi aktardı. Demiroğlu yaptığı paylaşımda;

'Havacılık tarihimize imza bırakmaya devam ediyoruz!

Bir jet motorunun Afterburner’ını çalıştırmak sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda disiplin ve takım ruhunun zaferidir.

Geldiğimiz bu nokta sadece bugünü değil, yarının daha büyük hedeflerini de inşa etmemiz için bize ilham veriyor.

Başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.' cümlelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri örneğiyle açıkladı
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri örneğiyle açıkladı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Otomobil devrildi! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil devrildi! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 660 milyon dolarlık finansman
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 660 milyon dolarlık finansman
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
Ahmet Köse gece yarısı duyurdu! TFF'deki görevini bıraktı, istifa açıklaması olay
Ahmet Köse gece yarısı duyurdu! TFF'deki görevini bıraktı, istifa açıklaması olay
Destici'den MÜSİAD Başkanı'nın asgari ücret önerisine sert tepki: Vicdansız, ahlaksız!
Destici'den MÜSİAD Başkanı'nın asgari ücret önerisine sert tepki: Vicdansız, ahlaksız!
Panik yaratan deprem! AFAD son verileri açıkladı
Panik yaratan deprem! AFAD son verileri açıkladı
Mutlaka yapılacak dedi noktayı koydu! Asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Mutlaka yapılacak dedi noktayı koydu! Asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
"Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi
"Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Mesai saatleri dışında da çalışma yolu...
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Mesai saatleri dışında da çalışma yolu...