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ALES/3 sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı)

ALES/3 sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 yılının son ALES sınavı sonuçları için tarih, yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli olmuştu. Bugün açıklanan ALES 3 sonuçları sonrasında ÖSYM'nin sonuç sayfasında yoğunluk yaşanmaya başladı. İşte 2024 ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı.

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2024 ALES/3 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladığı ALES/3 sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 ALES/3 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih.

17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

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