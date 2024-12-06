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Medipol'den Kovid-19 sonrasında kalp sağlığını korumaya ilişkin öneriler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Medipol'den Kovid-19 sonrasında kalp sağlığını korumaya ilişkin öneriler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Kovid-19'un kalp sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerine dikkati çekerek, özellikle gençlerin bu konuda tedbir alması gerektiğini belirtti.

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Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boztosun, Kovid-19'u ağır geçirenlerde riskin daha yüksek olduğunu vurgulayan, düzenli kontroller, sağlıklı yaşam tarzı ve sigaradan uzak durmanın öneminin altını çizdi.

Kovid-19'un etkilerinin halen sürdüğünü ve özellikle kalp sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Boztosun, "Kovid-19'u ağır geçiren bireylerde yapılan çalışmalar, enfeksiyondan üç yıl sonra bile kalp sağlığı üzerinde ciddi etkilerin görülebildiğini ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Boztosun, ailesinde kalp hastalığı olan, sigara kullanan veya kolesterolü yüksek olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, genç olmanın bu riskleri ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Kovid-19 sonrası kan sulandırıcı ilaç kullanımının doktor kontrolünde olması gerektiğini belirten Boztosun, "Kan sulandırıcıların gereksiz kullanımı mide kanaması gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Kalbi korumak isterken başka organlara zarar verebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Boztosun, kan sulandırıcı ilaçların yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanılmasının önemini vurgularken mide rahatsızlığı olan hastaların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kalp krizi sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Boztosun, göğüste sıkışma, yanma ya da baskı hissiyle birlikte ağrının sol kola, çeneye, sırta veya göbek çevresine yayılmasının en önemli belirtiler arasında yer aldığını kaydetti.

Krizi yaşayan hastaya ilk müdahalenin doğru yapılmasının önemine dikkati çeken Boztosun, "Dar giysileri gevşetin, hastanın rahat nefes almasını sağlayın ve hemen 112'yi arayın. Gereksiz müdahalelerden kaçının ve uzman ekibin gelmesini bekleyin. Bir kez kalp krizi geçirmek, tekrar yaşamayacağınız anlamına gelmez. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek riski en aza indirmek mümkün." uyarısında bulundu.

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