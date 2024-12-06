Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivale damga vurdu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı
Nurgül Yeşilçay verdiği kiloları geri aldı. Nurgül Yeşilçay, Suudi Arabistan’daki Red Sea Film Festivali'nde görüntülendi. Yeşilçay, davette kırmızı uzun bir elbise tercih etti.
Asmalı Konak, İkinci Bahar, Aşk ve Ceza, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Son Nefesime Kadar gibi brçok başarılı projede rol alan Nurgül Yeşilçay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, şimdilerde ekranlara ara verdi.
Nurgül Yeşilçay, bir ara sıkı diyet yaparak fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yeşilçay 1 ayda tam 10 kilo vermişti. 16 saat aç kalarak kilo verdiği dile getiren ünlü oyuncu yaz aylarında çıktığı tatilde verdiği kiloları geri aldı.
Şu sıralar ekranlarda olmasa da magazin gündeminde her zaman kendine yer açmayı başaran Nurgül Yeşilçay'ın davet tarzı gündem oldu.