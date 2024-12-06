Sağlık Ocağından randevu almak 99 TL olacak iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "1 Ocak 2025 itibarıyla, Sağlık Ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 TL, Devlet Hastanesinden randevu almak ise 199 TL olacak" iddiasını yalanladı.

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"1 Ocak 2025 itibarıyla, Sağlık Ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 TL, Devlet Hastanesinden randevu almak ise 199 TL olacak" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "1 Ocak 2025 itibarıyla, Sağlık Ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 TL, Devlet Hastanesinden randevu almak ise 199 TL olacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "1 Ocak 2025 itibarıyla, Sağlık Ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 TL, Devlet Hastanesinden randevu almak ise 199 TL olacak" iddiası doğru değildir.

Sağlık Bakanlığının böyle bir düzenlemesi bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."