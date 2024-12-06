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İtalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda bir rahibe de gözaltına alındı

İtalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda bir rahibe de gözaltına alındı

İtalya'da organize suç örgütlerinden "Ndrangheta"ya yönelik operasyonda, bir rahibenin de aralarında bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Brescia Cumhuriyet Başsavcılığının İtalya ve Avrupa'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak gösterilen "Ndrangheta"ya yönelik yürüttüğü soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında halihazırdaki iktidar partilerinden İtalya'nın Kardeşleri'nden (FdI) eski belediye meclis üyesi Giovanni Acri, Lig Partisi’nden eski Castel Mella Belediyesi Meclis Üyesi Mauro Galeazzi ile rahibe Anna Donelli’nin olduğu belirtildi.

Her üç ismin de tedbirli olarak ev hapsine alındığı kaydedildi.

"Mafya" olarak anılan Ndrangheta suç örgütüne yönelik operasyonda özellikle bir rahibenin gözaltına alınması dikkati çekerken, 57 yaşındaki rahibe Donelli’nin suç örgütünün cezaevindeki üyelerine "manevi destek" sunma imtiyazından yararlanarak mesajlar taşıdığı ileri sürüldü.

Rainews24'ün haberinde de soruşturmada bazı tutukluların cezaevinde çalışan rahibe Donelli için "bizden biri" şeklinde bahsettiği bilgisinin de yer aldığı ifade edildi.

2021'den beri süren soruşturmada şüphelilerin, gasp, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, tefecilik, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

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