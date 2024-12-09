Kabine toplanıyor: Ana gündem maddesi Suriye olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük aranın ardından bugün toplanacak. Toplantıda Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrasındaki süreç ele alınacak. Ayrıca, asgari ücret ve terörle mücadelenin de masaya yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak. İşte detaylar...

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Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Türkiye ise bölgedeki durumu yakından takip ediyor. Kabine, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Beşar Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirilecek.

Temaslar ele alınacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kısa süre önce önemli temaslar gerçekleştirdi.

Özellikle Hakan Fidan'ın Suriye üzerinde etkili iki ülke olan İran ve Rusya dışişleri bakanları ile yaptığı temasları da ele alınacak.

Sığınmacılar durumu konuşulacak

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki hareketlerini de yakından takip ediyor. Ankara, bölgede bir oldubittiye izin vermeyeceğini ve terör örgütlerine geçit vermeyeceğini farklı kanallardan ilan etmişti. İstihbari veriler ışığında terör örgütüne karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Kabine toplantısında Suriyeli sığınmacıların durumlarının da konuşulması bekleniyor. Zira Esad'ın Suriye'yi terk etmesi sonrası Türkiye'de yaşayan pek çok Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek.