BIST 10.194
DOLAR 34,82
EURO 36,76
ALTIN 2.959,77
HABER /  EKONOMİ

Türk Eximbank, 45 milyon dolar kredi temin etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk Eximbank, 45 milyon dolar kredi temin etti

Türk Eximbank, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ticaretin finansmanı amacıyla 45 milyon dolar tutarında, 2 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladı.

Abone ol

Türk Eximbank, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile 45 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Bu finansmanın bölgesel ticareti desteklemek amacıyla kurumlarımız arasında süregelen başarılı ilişkilerimizi daha da geliştireceğine inanıyoruz. Türkiye'de ihracatın finansmanında lider konumda olan Türk Eximbank, gerek vade gerekse maliyet açısından sağladığı uygun finansman desteği ile Türk ihracatçısının uluslararası alanda rekabet gücüne katkı sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının kuruluşunun 25. yılını tebrik ediyor, başarı ve işbirliği yolculuğunun devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Sağlık Grubu'ndan akciğer kanserine ilişkin değerlendirme
Medipol Sağlık Grubu'ndan akciğer kanserine ilişkin değerlendirme
Kabine toplanıyor: Ana gündem maddesi Suriye olacak
Kabine toplanıyor: Ana gündem maddesi Suriye olacak
Netanyahu'dan 'anlaşma çöktü' iddiası
Netanyahu'dan 'anlaşma çöktü' iddiası
Erdoğan Şam’ın düşeceğini biliyor muydu? Ahmet Hakan yazdı
Erdoğan Şam’ın düşeceğini biliyor muydu? Ahmet Hakan yazdı
Ticaret Bakanlığı'ndan 17 un firması için fahiş fiyat incelemesi
Ticaret Bakanlığı'ndan 17 un firması için fahiş fiyat incelemesi
9 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de alarm verildi!
9 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de alarm verildi!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 17 un firmasında fahiş fiyat tespiti!
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 17 un firmasında fahiş fiyat tespiti!
20 ilde "Narkokapan-1" operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
20 ilde "Narkokapan-1" operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
Dehşet! Önce eşini sonra da oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Dehşet! Önce eşini sonra da oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu