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Dünyanın gözü kulağı Suriye'deki gelişmelerde! Japonya'dan Suriye açıklaması geldi

Dünyanın gözü kulağı Suriye'deki gelişmelerde! Japonya'dan Suriye açıklaması geldi

Tüm dünya ülkeleri rejimin devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin açıklama yaptı.

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Hayaşi, Japon hükümetinin, rejimin devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Suriye halkının "özgürlük ve refah içinde yaşamasını umduklarını" dile getiren Hayaşi, rejimin ardından bölgedeki insani durumun iyileşmesini temenni ettiklerini belirtti.

Hayaşi ayrıca, uzun vadede bölgede barışı ve istikrarı sağlamak için uluslararası toplumla işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

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