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Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na "devrim bayrağı" asıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na "devrim bayrağı" asıldı

Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından "devrim bayrağı" asıldı.

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Çalışanlarca dün başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan rejime ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldığı görüldü.

Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkondaki yerine asıldığı öğrenildi.

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