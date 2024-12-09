Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na "devrim bayrağı" asıldı
Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından "devrim bayrağı" asıldı.Abone ol
Çalışanlarca dün başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan rejime ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldığı görüldü.
Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkondaki yerine asıldığı öğrenildi.
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