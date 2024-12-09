BIST 10.186
DOLAR 34,81
EURO 36,81
ALTIN 2.969,52
HABER /  GÜNCEL

DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abone ol

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriyelilerin sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlü bulundukları belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi
Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi
''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Turizmde rekor kıran Antalya yeni yıla hareketli girecek
Turizmde rekor kıran Antalya yeni yıla hareketli girecek
Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması "Tavrımız nettir"
Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması "Tavrımız nettir"
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi
HTŞ lideri Muhammed Colani'den kritik Esad, İran ve İsrail açıklaması
HTŞ lideri Muhammed Colani'den kritik Esad, İran ve İsrail açıklaması
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlayacak
Dünyanın gözü kulağı Suriye'deki gelişmelerde! Japonya'dan Suriye açıklaması geldi
Dünyanın gözü kulağı Suriye'deki gelişmelerde! Japonya'dan Suriye açıklaması geldi
NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double double" ile katkı yaptı
NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double double" ile katkı yaptı
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: 75 hedef vuruldu
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: 75 hedef vuruldu
Yerel aşiretler terör örgütü YPG'yi Deyrizor il merkezinden çıkardı
Yerel aşiretler terör örgütü YPG'yi Deyrizor il merkezinden çıkardı
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'i PKK/YPG'den kurtardı
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'i PKK/YPG'den kurtardı