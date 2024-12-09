DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriyelilerin sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlü bulundukları belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.